Москва, 6 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В администрации президента разделяют оптимизм первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова («Единая Россия»), который заявил о растущей мощи союзных сил России, ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем», — сказал Песков.

По его словам, за деталями необходимо обращаться в Минобороны РФ.