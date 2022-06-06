Нили, Афганистан, 6 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди застрелили 60-летнего мужчину. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Собеседники издания уточнили, что мужчина был жителем кишлака Сартгаба уезда Пату и был убит выстрелом в голову вечером 5 июня на рынке Тамзан в этом уезде.

Источники утверждают, что убийство было совершено на почве личной неприязни, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с инцидентом арестовали двух человек.

Личная и семейная вражда часто становятся причиной подобных инцидентов.