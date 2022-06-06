Багдад, , 13:23 — REGNUM Службы безопасности Ирака открыли огонь в центре Багдада в полдень 6 июня. Об этом сообщает Al-Sumaria.

Беспилотник Https://alqassam.ps

По данным журналистов, стрельба была слышна в районе здания министерства внутренних дел Ирака.

Отмечается, что службы безопасности засекли беспилотник, который кружил в небе над министерством. Дрон был уничтожен зенитным огнём. Его обломки были доставлены в лабораторию Службы безопасности Ирака для исследования.

По данным журналистов, беспилотник использовался террористами, готовившими нападение на министерство внутренних дел страны. В центре Багдада усилены меры безопасности, на улицах города замечены вооружённые патрули.