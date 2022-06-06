Рига, 6 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Новый прейскурант на сайте крупнейшего банка Прибалтики, филиала шведского Swedbank в Латвии стал выше прежнего на 20%. По сообщению на сайте банка, за обслуживание дебетных карт плата теперь составляет 1,70 евро вместо 1,41 евро.

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Латвийский портал bb. lv привел мнение клиента Swedbank: «Мало того, что банк не платит проценты за средства, что находятся у тебя на счете, как в развитых странах Европы, так еще и настричь с тебя как «шерсти с овцы» пытаются».

Клиент назвал «настоящей обдираловкой» банковскую систему страны.

«Нас обязывают получать зарплаты через банк, а тот может делать, что хочет с расценками. Потому прибыли у Swedbank и растут ежегодно, несмотря на пандемию, войну и грядущий кризис», — пожаловался его клиент.

Издание отмечает, что рост на почти 30 евроцентов может показаться мелочью, но происходит это на фоне всеобщего подорожания и снижения уровня жизни латвийцев.

«Рост в одном месте порождает рост в другом, так как экономика взаимосвязана. Получается, что банк активно подогревает инфляцию в Латвии», — подчеркивает местное издание.