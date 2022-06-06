Астрахань, 6 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы пять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 июня выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 311 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 720 человек выписаны после курса лечения, в том числе 18 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 8 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.