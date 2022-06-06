Дзержинский район, Калужская область, 6 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Калужской области погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия-банкрота на сумму более 16 млн рублей. Об этом 6 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Прокуратура Калужской области Зарплата

Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности предприятия и установила, что 86 работникам предприятия по производству средств гигиены своевременно не выплачена заработная плата в размере свыше 16 млн рублей. Ввиду неспособности организации исполнить принятые на себя финансовые обязательства перед кредиторами Арбитражным судом области в отношении предприятия введена процедура банкротства.

В целях восстановления нарушенных прав работников прокуратурой в районный суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых мер прокурорского реагирования долг перед 86 работниками предприятия-банкрота погашен в полном объёме.