Москва, 6 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 102 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 6 июня в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 113 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 211 человек выздоровели после COVID-19.