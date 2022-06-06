Рига, , 13:17 — REGNUM Конституционный суд Латвии обязал власти страны до 1 июня 2022 года принять нормативные акты, которые бы позволили защитить имущественные и социальные права однополых пар. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

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Однако до сих пор акты не приняты из-за бойкота со стороны парламентариев от правых консервативных и националистических партий. Они под разными предлогами затягивали выполнение решения суда, отмечает издание.

Так, депутаты парламента от партии TB-Visu Latvijai трижды переносили принятие законопроекта в первом, втором и третьем чтениях соответственно. И когда до окончательного утверждения закона оставалось сделать всего один шаг, произошел скандал на заседании юридической комиссии.

Депутат от партии «Консервативные» во время рассмотрения законопроекта на юридической комиссии сперва дважды во время голосования, в том числе и повторного, отказывался голосовать, поддержав проект лишь при третьем голосовании после длительных консультаций со своей партией.

Одновременно с этим фракция партии «Согласия» пригрозила не участвовать в голосовании, что в очередной раз поставило принятие законопроекта под угрозу.

Конституция надежно защищает парламентариев от преследований за их действия при голосовании. А вот само принятие законопроекта о правах однополых браков действительно оказалось под угрозой — по крайней мере, в парламенте нынешнего созыва, отмечает издание.

Ранее политики Латвии неоднократно высказывались против данного закона, называя его «принуждением со стороны Брюсселя» и «позором для латвийского народа». Сам закон крайне неоднозначно воспринимается в обществе.