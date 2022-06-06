Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону городская больница №20 полностью переведена в доковидный режим работы. Об этом 6 июня сообщил в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше двух лет на базе учреждения функционировал моногоспиталь для пациентов с COVID-19 на 750 коек. За это время в госпитале прошли лечение более 23 тысяч человек, принято 600 родов», — отметил он.

Ковид-пациентам оказывают медицинскую помощь в городской больнице №1 имени Семашко. В здании горбольницы №20 проводится косметический ремонт, затем родильное отделение возобновит работу в штатном режиме.