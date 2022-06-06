Рига, 6 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Власти Латвии приняли решение запретить трансляцию всех российских телеканалов. Об этом 6 июня сообщает агентство LETA.

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СМИ ссылается на информацию национального совета по электронным СМИ. Постановление, запрещающее блокировку каналов, вступит в силу 9 июня. Всего под санкции подпадают около 80 телеканалов.

Решение совета объяснили угрозой «территориальной интегрированности и независимости», которая якобы исходит от российского вещания.