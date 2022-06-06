Вашингтон, 6 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетит Южную Корею в рамках турне по странам Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей госдепартамента США.

U.S. Embassy & Consulates in Brazil Венди Шерман

По их словам, с 5 по 14 июня Шерман посетит Филиппины, Вьетнам, Лаос и Южную Корею.

«В Сеуле заместитель госсекретаря встретится с высокопоставленными лицами Южной Кореи, в том числе с министром иностранных дел Пак Чином, министром объединения Квон Ён Сэ и первым заместителем министра иностранных дел Чо Хён Доном», — сообщили в Госдепе.

Сообщается, что Уэнди Шерман также примет участие в трехсторонней встрече со своими южнокорейским и японским коллегами.