Заместитель госсекретаря США посетит Южную Корею
Вашингтон, 6 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетит Южную Корею в рамках турне по странам Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей госдепартамента США.
U.S. Embassy & Consulates in Brazil
Венди Шерман
По их словам, с 5 по 14 июня Шерман посетит Филиппины, Вьетнам, Лаос и Южную Корею.
«В Сеуле заместитель госсекретаря встретится с высокопоставленными лицами Южной Кореи, в том числе с министром иностранных дел Пак Чином, министром объединения Квон Ён Сэ и первым заместителем министра иностранных дел Чо Хён Доном», — сообщили в Госдепе.
Сообщается, что Уэнди Шерман также примет участие в трехсторонней встрече со своими южнокорейским и японским коллегами.