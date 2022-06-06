Париж, , 13:15 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оценил ущерб, причиненный ураганом, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Министр напомнил об исключительном характере этого метеорологического явления. По данным метеорологической службы Франции, в стране зафиксировали 50 000 ударов молнии. Такого явления не было последние 20 лет.

Ураган не пощадил почти ни один район Франции. По словам Жеральда Дарманена, в результате непогоды погиб один человек, 15 получили ранения. Кроме того, потребовалось 3400 спасательных операций с привлечением 2400 человек.

«Хочу поблагодарить все спасательные отряды, государственные службы и сообщества», — заключил министр внутренних дел Франции.

Предусмотрены меры помощи виноделам, в очередной раз пострадавшим от непогоды.