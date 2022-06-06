Париж, 6 июня 2022, 13:15 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оценил ущерб, причиненный ураганом, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен
Жеральд Дарманен
Economie.gouv.fr

Министр напомнил об исключительном характере этого метеорологического явления. По данным метеорологической службы Франции, в стране зафиксировали 50 000 ударов молнии. Такого явления не было последние 20 лет.

Ураган не пощадил почти ни один район Франции. По словам Жеральда Дарманена, в результате непогоды погиб один человек, 15 получили ранения. Кроме того, потребовалось 3400 спасательных операций с привлечением 2400 человек.

«Хочу поблагодарить все спасательные отряды, государственные службы и сообщества», — заключил министр внутренних дел Франции.

Предусмотрены меры помощи виноделам, в очередной раз пострадавшим от непогоды.