Рига, 6 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В понедельник, 6 июня, Национальный совет по электронными СМИ Латвии запретил трансляцию в стране всех телеканалов, зарегистрированных на территории России. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Вместе с ранее запрещенными их число составило порядка 80. В новый список запрещенных каналов включены «E TV», «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!», «Русский Иллюзион» и другие. Эти и другие каналы должны исчезнуть из латвийских телевизоров до 9 июня.

Как пояснили в НСЭСМИ, запрет на телевещание введен благодаря новой норме закона, которая предусматривает отключение СМИ тех стран, которые «угрожают территориальной целостности и независимости». В чем заключается эта угроза, в решении не уточняется,