Кишинёв, 6 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Рост цен на топливо для автомобилей в Молдавии может стать причиной разорения для многих таксистов в стране. Об этом говорится в репортаже молдавского телеканала TV8.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Заправка автобуса метаном

Водители рассказали, что за последние месяцы метан, который обычно используют таксисты, вырос цене более, чем в 2,5 раза: с 8,2 лея (около 27 руб. по курсу) до 21,2 лея (около 79 руб.) за кубический метр.

«Подорожание для нас болезненно, потому что происходит не постепенно, а внезапно. С 8,20 леев до 13, затем 17,60 леев и сейчас в 21,20 лей. Конечно, на нас это сильно сказывается», — сказал один из водителей журналистам.

Он отметил, что возить в убыток таксисты не могут, а жители всё чаще стали экономить и предпочитают общественный транспорт или ходят пешком.

Напомним, декабря 2021 года в Молдавии также дорожают бензин и дизельное топливо. Цены повышаются почти каждый день. На 7 июня предельная цена составит 32,3 леев (около 105 руб.) за 1 литр бензина А-95.