Чебоксары, , 13:14 — REGNUM В Чувашии примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и количество вылечивающихся от ковида. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

по информации на 5 июня, в Чувашии официально выявлено 80 217 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 4 и 5 июня лабораторно подтвердили 35 и 31 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Переболел ковидом 75 121 житель республики, доля вылечившихся составляет 93,65%. По данным оперштаба, 4 июня выписаны 72 пациента, 5 июня победили коронавирус 70 человек.

Что касается суточной статистики, то 5 июня в Чувашии госпитализированы в ковид-стационары 22 больных, при этом новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составляет 29,3% при общероссийском уровне 31,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии упал до 29,3%