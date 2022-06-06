Москва, 6 июня 2022, 13:14 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 211 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 6 июня статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 581 254 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 772 198.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 14 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 14 человек