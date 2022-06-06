* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 6 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили более 100 семей из уезда Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганистан

Источники сообщают, что 5 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо пыток и избиений ряда мирных жителей, выселили более 100 семей из летних жилищ в долине Чарфалак и десятки семей из кишлака Кахзар в этой долине.

При этом несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили ряд семей покинуть деревню Хушдара. Ранее радикалы выселили некоторые семьи из долин Сучи и Хаваш.