Бейрут, , 13:18 — REGNUM На границе Израиля и Ливана произошло вооружённое столкновение между военными двух стран. Об этом 6 июня сообщает Al-Mayadeen.

Флаг Ливана

По данным журналистов, в ночь на 6 июня патруль израильского пограничного спецназа открыл огонь по автомобилю ливанских военных.

В то же время, израильские источники сообщают, что солдаты армии Ливана пересекли израильскую границу в районе деревни Карм-эль-Шарки. Прибывшее на место инцидента подразделение израильского пограничного спецназа открыло огонь на упреждение и вынудило ливанцев покинуть район.

По данным журналистов, это уже третий подобный инцидент на границе между Ливаном и Израилем за последнюю неделю.