Новосибирск, 6 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Информация о задержании руководителя новосибирского управление капитального строительства не соответствуют действительности. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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«Управление капитального строительства Новосибирской области работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что директор учреждения Юрий Бутримов был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках расследования, но в данный момент он находится на рабочем месте.