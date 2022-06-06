Севастополь, , 13:12 — REGNUM Косметику на основе аквакультуры Чёрного моря разработали учёные Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) Российской академии наук из Севастополя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мидии pixabay.com

При создании такой косметики используются микроводоросли, устрицы и мидии на основе альгинатов и эфирных масел, и в косметическую линейку входят косметическое молочко, шампунь м жидкое мыло.

На данный момент заявки на создание такой косметической продукции находятся на стадии рассмотрения в Роспатенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тульской области начал работать производственный комплекс компания «Полипласт», который позволит ей в два раза увеличить выпуск импортозамещающих сухих добавок в бетоны и строительные растворы.