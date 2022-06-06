Курск, 6 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 июня выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 506 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 115 тыс. 504 пациента, в том числе 13 — за последние сутки.

Всего скончались 2483 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.