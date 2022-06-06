Улан-Удэ, 6 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, восемь из которых госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Yanao.ru Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 813. Скончались к настоящему времени 3029 больных.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 12 пациентов. Таким образом, всего к 6 июня коронавирус в республике победили 133 530 человек.