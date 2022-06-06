Москва, 6 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Нефть 3 июня рванула к трехмесячным максимумам, закрывшись над уровнем $121 за баррель. В начале новой недели 6 июня покупатели умерили пыл — Brent не смогла продолжить ралли, умеренно отступая в начале европейской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Впрочем, пока давление выглядит ограниченным, и котировки остаются над 20-дневной скользящей средней, пытаясь ухватиться за уровень $120 за баррель.

Из позитивных для рынка новостей следует отметить решение властей Шанхая и Пекина о дальнейшем снятии ковидных ограничений, что автоматически укрепляет ожидания роста спроса.

Также в пользу покупателей играет сообщение о повышении Саудовской Аравией цен для своих клиентов из ряда регионов, причем для Азии тарифы были повышены почти до рекордных значений.

При этом присутствуют и факторы, которые препятствуют полноценному проявлению оптимизма со стороны быков.

Так, волнения по поводу рецессии и чрезмерно высокой инфляции никуда не исчезли, а осторожности добавила новость о том, что Вашингтон может разрешить Ирану нарастить экспорт своей нефти даже без подписания ядерной сделки.

В целом настрой на рынке черного золота остается боевым, а потенциал для новой волны роста присутствует и реализуется при определенных обстоятельствах.

С другой стороны, привлекать спрос на столь высоких уровнях будет непросто — для продолжения подъема потребуются значимые катализаторы.

В случае развития фиксации прибыли фокус внимания сместится на упомянутую 20-DMA, которая сегодня расположена немногим выше уровня $113», — считает эксперт.

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