Талукан, Афганистан, , 13:09 — REGNUM В уезде Янги-Кала афганской провинции Тахар соборная мечеть полностью сгорела в результате пожара, вызванного неисправность электричества. По сообщению информационного агентства «Шафакна», пожар вспыхнул вечером 5 июня.

Пожар Pixabay.com

Очевидцы рассказывают, что из-за отсутствия средств пожаротушения огонь распространился быстро и мечеть полностью сгорела.

Ахмад Ростам, один из прихожан, рассказал, что местные жители сообщили властям о случившемся, но пожарная команда не приехала, и люди не смогли справиться с огнём.

Ансарулла Ансари, глава отдела информации и культуры провинции Тахар, подтвердил факт возгорания и сказал, что жертв нет, но мечеть сгорела полностью. Он также назвал серьёзной проблемой отсутствие средств пожаротушения.