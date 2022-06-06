Москва, 6 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Известный актёр Виктор Добронравов поделился мнением о временном отсутствии западных кинолент в России. Об этом 5 мая написало издание «Газета.ru».

Кадр из интервью Виктор Добронравов

«Мы вообще прекрасно можем жить без иностранных премьер. Если бы мы с вами говорили об этом даже 15 лет назад, возможно, ощущалась бы какая-то нехватка фильмов. А сейчас наш кинематограф снимает абсолютно в любом жанре, будь то детский фильм, драма, комедия, хоррор. Возможно, после стольких лет жизни с оглядкой на Запад пришло время для самоидентификации», — рассказал артист. Добронравов также признался, что планировал сняться в фильме «Дворец» польско-французского режиссёра Романа Полански, однако не смог этого сделать из-за начавшейся спецоперации на Украине.

Напомним, за свою карьеру Виктор Добронравов поучаствовал в более чем 80 кинопроектах. Наибольшее признание получили его роли в фильмах «О чём говорят мужчины», «Сваты» и «Мамочки».