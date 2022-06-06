Ижевск, , 13:09 — REGNUM В настоящее время недоступны порталы главы и правительства Удмуртии, а также Государственного совета региона.

Результат попытки захода на сайт правительства Удмуртии

При попытке на них попасть браузер выводит сообщение о том, что «не удается получить доступ к сайту». Аналогичная ситуация с порталом министерства транспорта и дорожного хозяйства,

Сайты минздрава, минстроя, минсельхоза республики, администрации Ижевска работают в штатном режиме.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что некоторые правительственные сайты в регионах перестали работать, также сбои наблюдаются в работе порталов региональных Заксобраний. К примеру, нет доступа к сайту Законодательного собрания Нижегородской области. В ночь на 6 июня хакерской атаке подвергся портал Минстроя России.