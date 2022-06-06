Чебоксары, , 13:06 — REGNUM Дожди в Чувашии будут идти двое суток, сменившись прохладной погодой, а затем в республике начнётся потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Лето Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, причиной дождей 6 июня стали малоподвижный фронт окклюзии. Такая погода продержится до утра 7 июня, затем выглянет солнце, и установится тёплая погода, но при этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

8 июня волновой циклон станет причиной дождливой погоды со средней температурой +15…+20 градусов.

Затем в Чувашии ожидается потепление, которое обеспечит скандинавский антициклон. Дожди прекратятся, стихнет ветер, и температура поднимется до +23…+28 градусов.

По прогнозам, три выходных дня, включая Троицу (11 — 13 июня), будет сухая и тёплая погода: даже в тени будет до +26 градусов, а локальные кратковременные дожди могут пройти 13 июня.

По предварительным прогнозам, в ближайшее время новой волны похолодания не ожидается.