Москва, 6 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. После неудачной попытки штурма промежуточного сопротивления в районе 62,50 руб., пара доллар/рубль завершила сессию 3 июня непосредственно под уровнем 61 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 6 июня, доллар предпринимает новые усилия для возобновления роста, но пока импульс не получает развития — котировки застряли над отметкой 61 руб., оставаясь в довольно тесном диапазоне.

Ожесточенная борьба продолжается, и на данном этапе внимание игроков приковано к отметке 61 руб., движение от которой определит краткосрочный импульс пары.

Теоретически грядущие события предполагают понижательные риски для нашей валюты — в пятницу Банк России с большой долей вероятности снова снизит ставку, что должно надавить на курс рубля.

Также, в конце торговой недели Штаты публикуют ключевую статистику по инфляции, и если цифры не подтвердят достижение пика роста потребительских цен, можно ждать повсеместного ралли USD, который испытывает трудности с привлечением спроса на данном этапе.

Однако это не говорит о каком-то масштабном ослаблении рубля, который будет оставаться крепким, пока не началась тенденция замедления экспорта и увеличения импорта.

Иными словами, в ближайшей перспективе возвращение доллара под отметку 60 руб. не станет сюрпризом, однако в среднесроке по-прежнему ожидается переход пары в рамки более высокого диапазона, в котором фигурирует отметка 70 рублей», — считает эксперт.

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