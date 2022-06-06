Таллин, , 13:06 — REGNUM Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) строит в целях национальной обороны в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) новую дорожную трассу между полигоном и городком Сил обороны. Об этом сообщило региональное издание «Северное побережье».

Эстония в NATO Иван Юдинцев © REGNUM

Для строительства Департамент окружающей среды Эстонии выдал разрешение на начало работ уже в период так называемого «лесного покоя», когда любые шумные работы запрещены в интересах местных птиц, вьющих гнезда и заводящих птенцов.

«Работы по корчеванию на дорожной трассе Йыхви — Сиргала нужно начать уже сейчас, в ближайшие дни, чтобы обеспечить готовность к задействованию весной 2023 года, к самому активному периоду подготовки в Силах обороны, стрельбищ на территории», — сообщил изданию представитель RKIK Элари Калмару.

Признано, что сделано это в порядке исключения. «Ситуация в сфере безопасности этой весной ухудшилась, и строительством этой дорожной трассы обеспечивается безопасность населения. Это одно из тех исключений, когда Закон об охране природы позволяет разрешить вырубку во время лесного покоя», — подчеркнул Калмару.