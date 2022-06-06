Село Териберка, Мурманская область, 6 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Териберке в ходе большого туристического субботника собрали тысячу мешков мусора, сообщает региональное правительство.

Юрочкин Роман Посёлок Териберка

«Одним из важных показателей для нас в год экологически ответственного туризма — обратная связь от участников мероприятий. Приятно слышать, что в сравнении с прошлым годом мусора в Териберке стало намного меньше!», — прокомментировал итоги субботника глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Участниками субботника стали трудовые коллективы и профсоюзы ведущих предприятий и организаций Мурманской области, среди которых ПАО «Ростелеком», УФПС Мурманской области АО «Почта России», «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, ФГУП «Атомфлот», Корпорация развития Мурманской области, Единый волонтерский центр Мурманской области, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина пообещали с помощью субботников навести порядок на пляжах.