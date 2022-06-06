Москва, 6 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Гидрометцентр России сообщает о сильных ливнях на юге Приволжского федерального округа 6 июня. В Саратовской области синоптики прогнозируют очень сильный дождь, грозу, град и ветер 20−25 м/с. В Оренбургской области ветер до 23 м/с.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

7 июня в Татарии и Башкирии сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с продолжительным ливнем в Саратове были подтоплены некоторые участки дорог, временно приостанавливалось движение нескольких маршрутов электротранспорта, затоплены подъездов многоквартирных домов по ул. Студеной, Тархова, Лебедева-Кумача.

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