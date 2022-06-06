Красноярск, 6 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Сайт регионального Законодательного собрания Красноярского края подвергся DDos-атаке и временно не доступен. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе краевого парламента.

CafeCredit.com Хакер

«Сейчас ведутся восстановительные работы», — уточняет телеграм-канал Заксобрания «Парламент на Енисее».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 5 июня подвергся хакерской атаке сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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