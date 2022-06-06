Таллин, 6 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Парламентская партия эстонских националистов «Отечество» (Isamaa) получила предложение создать новое правительство как от Реформистской, так и Центристской партии — крупнейших политических партий страны.

Флаг Эстонии

По словам председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, которые приводит портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, его партия не будет торопиться с окончательным выбором.

Он объяснил это тем, что хочет дождаться предложений от других парламентских партий страны, которые могут также претендовать на место в новом кабинете министров.

По словам Сеэдера, «по результатам консультаций между пятью парламентскими партиями выяснится общий знаменатель и станет понятно, будет ли новая коалиция или сохранится остаток предыдущей коалиции».

Он не исключил, что на место прежней коалиции из союза двух крупнейших партий Эстонии — реформистской и центристской — придет правительство меньшинства.

Как сообщал ИА REGNUM, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отправила в отставку семь министров своего коалиционного партнера — Центристской партии, и предложила войти в правительство социал-демократам и Isamaa. Центристы, в свою очередь, предложили консультации EKRE и Isamaa о создании правительства.

Для парламентского большинства оба варианта коалиции нуждаются в том, чтобы в правительство вошла партия Isamaa.