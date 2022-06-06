Уфа, 6 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Забег с препятствиями для чиновников поручил организовать минспорту Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом 6 июня он сообщил на заседании регионального правительства в центре управления регионом.

Марина Каширская ИА REGNUM Начало забега на дистанцию 21,1 км

«Давайте проведем между командами муниципалитетов или между чиновниками. Это очень интересно, очень сплачивает коллективы. Я в свое время бегал», ­ — сообщил он.

Хабиров отметил, что этот забег лучше всего провести летом. При этом местом проведения мероприятия станет трасса в парке «Патриот», которая была построена для «Гонки Героев».

Он поручил чиновникам развивать этот проект.

«Я считаю, что это одна из лучших трасс», ­­ — подчеркнул глава республики.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов сообщил, что всероссийский забег с препятствиями «Гонка Героев» прошла в парке «Патриот» в республике 4 июня. В Чишминский район тогда прибыли около 1100 человек.