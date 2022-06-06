Москва, 6 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. На фоне жесткой антироссийской риторики и громкого ухода западных компаний с российского рынка многие страны мира видят Россию как потенциального партнера, который поможет заместить западные продукты в производственных цепочках. Эту задачу призван решить нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то доля поставок в дружественные страны составляет 61% от общего объема. Это наши экспортные рынки, которые ждут российскую продукцию и куда мы перенаправляем наши товары. И нужно сказать отдельное спасибо компаниям, которые очень громко и хлопнув дверью заявляли об уходе из России.

Это заставило многие страны задуматься о том, не может ли быть опасна их зависимость от западных технологий, как оказалась опасна для России, когда по политическим мотивам попираются все нормы международного права. Это создало для российских экспортеров дополнительное окно возможностей», — отметила руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина.

На дня в рамках 7-й ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) в Нижнем Новгороде прошла экспертная сессия «Экспорт российских ИКТ», собравшая за одним столом представителей ассоциаций, бизнеса и институтов поддержки.

Было отмечено, что в условиях ограничений компании в области ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) фокусируются на экспорте в дружественные регионы: СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Африку. На поддержку экспорта именно в эти регионы направляет основные усилия в своей деятельности Российский экспортный центр.

«В 2021 году РЭЦ проводил деловые миссии для ИКТ-компаний, поддерживал их участие в технологических и отраслевых выставках. Крупнейшим из мероприятий является выставка технологий GITEX Technology Week в Дубае. В общей сложности в мероприятиях при поддержке РЭЦ приняли участие 72 уникальных экспортера. В 2022 году РЭЦ сохраняет фокус на продвижении ИКТ-компаний в рамках деловых миссий и выставок в открытые для российских технологий страны», — пояснил руководитель проекта по клиентской работе РЭЦ Алексей Мудраков.

Кроме того, участники экспертной сессии обсудили необходимость создания консорциумов для продвижения на внешние рынки не отдельных услуг или продуктов, а целых платформенных решений. В новых условиях заказчики из развивающихся стран увидели риски в использовании решений западных вендоров. Российские продукты — возможность для этих стран восстановить технологическую независимость, обеспечить надежное функционирование критической инфраструктуры.

«Внедрение платформенных решений — это масштабные проекты, включающие в себе поставку программного обеспечения и оборудования, оказание услуг. Такие проекты особо нуждаются в финансовой поддержке, которую могут обеспечить РОСЭКСИМБАНК и ЭКСАР. Это повышает привлекательность российских решений для иностранных заказчиков, а также защищает интересы российских экспортеров», — подчеркнул Алексей Мудраков.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» заключается в создании дополнительных цифровых сервисов для бизнеса, которые помогут ускорить и упростить выход на экспорт.

Для предпринимателей работает цифровая платформа «Мой экспорт», на которой в режиме «одного окна» пользователи получают доступ к услугам и сервисам для выхода на международные рынки.