Рабат, , 13:14 — REGNUM Представители правительства Марокко и Израиля договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и передаче информации. Об этом сообщает Hibapresse.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, 5 июня власти Марокко согласились открыть израильским спецслужбам доступ к базам данных, где хранятся личные данные граждан страны.

По данным издания, это решение касается 35 миллионов человек. Ранее делегация Национального комитета по защите персональных данных Марокко приняла участие в 69-м заседании Берлинской группы, которое было организовано Управлением по защите конфиденциальности Израиля в начале июня в Тель-Авиве.

Как сообщается, делегации договорились о сотрудничестве по сбору данных в интересах глобальной антитеррористической безопасности.