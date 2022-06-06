Москва, , 13:38 — REGNUM Онлайн-сервис «Яндекс. Карты» перестал отображать границы между странами. Об этом 6 июня сообщает ИА REGNUM.

На картах отсутствуют государственные границы стран по всему миру. При этом административные границы при увеличении карты показываются.

В соцсетях предположили, что это может быть связано со специальной военной операцией России на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики. Тем не менее в «Яндекс. Картах» эти два государства до последнего времени отображались как часть Украины.

Также напомним, что 3 июня Евросоюз ввёл санкции в отношении основателя и гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, после чего тот покинул совет директоров компании и руководящие должности в её международных дочерних структурах.

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