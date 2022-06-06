Ходаковский заявил об истощении украинской армии
Москва, 6 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Украинская армия истощается и в какой-то момент может потерять свою боеспособность. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
На Украине
«Украинская армия истощается. Мы действуем, практически не увеличивая наш состав. Численность и состояние боеспособных украинских частей меняется», — сказал Ходаковский.
По его словам, порядка 30% кадровых частей украинской армии уже небоеспособны, и ситуация для Киева усугубляется с каждым днем.
«Думаю, в скором времени большинство украинской армии будет состоять из тех, кто никогда до этого не держал автомат в руках», — сказал Ходаковский.