Москва, , 13:01 — REGNUM Роснефть завершила процедуру продажи 49% акций нефтегазовой компании Petrocas Energy Group. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Роснефть Rnsmng.rosneft.ru

«В результате сделки Роснефть полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое представителей её совета директоров ушли в отставку со своих постов», — говорится в сообщении.

Приобрёл акции генеральный директор Petrocas Вано Накаидзе. Роснефть владела почти половиной предприятия с декабря 2014 года.

Напомним, Petrocas занимается торговлей и перевалкой нефтепродуктов в Закавказье, в Каспийском регионе и в районе Восточного Средиземноморья. Компания была создана в 2010 году.