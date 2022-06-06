Москва, 6 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Роснефть завершила процедуру продажи 49% акций нефтегазовой компании Petrocas Energy Group. Об этом сообщает пресс-служба Petrocas.

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«В результате сделки Роснефть полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое представителей её совета директоров ушли в отставку со своих постов», — говорится в сообщении Petrocas Energy Group.

Приобрёл акции генеральный директор PetrocasВано Накаидзе. Роснефть владела почти половиной предприятия с декабря 2014 года.

Напомним, Petrocas занимается торговлей и перевалкой нефтепродуктов в Закавказье, в Каспийском регионе и в районе Восточного Средиземноморья. Компания была создана в 2010 году.