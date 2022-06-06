Тула, , 13:01 — REGNUM В Тульской области начал работать производственный комплекс компания «Полипласт», который позволит ей в два раза увеличить выпуск импортозамещающих сухих добавок в бетоны и строительные растворы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Строительство

«В проект инвестировано более 1 млрд рублей, создано 80 рабочих мест. Полномасштабная реализация инвестиционных планов будет способствовать развитию экономики не только региона, но и страны в целом», — приводит пресс-служба слова губернатора области Алексея Дюмина.

Также отмечается, что с помощью нового комплекса производственные мощности по выпуску сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности могут быть увеличены в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инновационную технологию производства деталей авиационных двигателей с помощью сварки трением внедряет государственная корпорация Ростех.