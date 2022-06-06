Оренбург, , 12:59 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется генеральный директор компании. Его обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере. Расследование дела завершено, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Главе фирмы инкриминируют преступление по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное в крупном размере»).

По версии следствия, между компанией и другой фирмой был заключён договор поставки. За беспрепятственное исполнение контракта с ноября 2018 года по февраль 2022 года гендиректор получил от директора другой фирмы 668 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.