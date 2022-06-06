Москва, , 12:59 — REGNUM Большинство жителей России (63%) уверены в способности российской культуры противостоять попыткам её отмены на Западе. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Русские сторожилы Дарья Драй © ИА REGNUM

56% опрошенных считают, что западные санкции не смогут нанести вред культуре России. Полагают, что культурные санкции Запада на российскую культуру не повлияют — «ничего не изменится» 33%

По мнению 23% респондентов, такая ситуация пойдёт на пользу отечественной культуре. Ещё 25% заявили, что вред будет незначительным. Лишь 12% видят существенный вред в попытках Запада «отменить» культуру России.

Опрос по телефону проведён 28 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, русская культура на Западе подвергается атакам, подобное происходило в Германии при Гитлере, заявлял российский президент Владимир Путин.

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