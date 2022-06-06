Таллин, 6 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Российский тренер Дмитрий Турсунов, который тренировал первую ракетку Эстонии и вторую ракетку мира Анетт Контавейт, сообщил о прекращении сотрудничества с теннисисткой.

(сс) marijana1 Теннис

Об этом сам тренер написал в социальных сетях.

«Я хотел бы объявить, что мы с Аннет не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить Аннет за предоставленную возможность, поздравить с высоким рейтингом в карьере и пожелать ей удачи в дальнейшем», — написал он.

Турсунов добавил, что гордится совместной работой и грустит: «Но иногда хорошим вещам приходит конец. Еще раз благодарю и желаю удачи».

Турсунов стал тренером Контавейт в августе 2021 года. Уже на втором турнире, на котором эстонка выступала под его руководством, она одержала победу, завоевав первый за четыре года трофей на турнире серии Женской теннисной ассоциации WTA.

Сезон 2021 года для Контавейт был исключительно удачным: она выиграла 29 матчей из 34, одержав наибольшее за сезон число побед на кортах с твердым покрытием и трижды одержав верх над теннисистками из первой пятерки в мировом рейтинге.

В результате Контавейт впервые в истории эстонского тенниса вошла в первую десятку лучших теннисисток мира и пробилась на итоговый турнир WTA 2021 года. Под руководством Турсунова она победила на пяти турнирах и еще на двух вышла в финал.