Ханты-Мансийск, , 12:58 — REGNUM В Югре за сутки на 6 июня госпитализировали четверых больных с COVID-19, 23 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре ИА REGNUM Это на один случай больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут-4.

С начала пандемии в Югре на 6 июня насчитывается 210 813 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 937 пациентов, 2 551 скончался (ни одного за сутки).

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