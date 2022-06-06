Ханты-Мансийск, 6 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 6 июня госпитализировали четверых больных с COVID-19, 23 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут-4.

С начала пандемии в Югре на 6 июня насчитывается 210 813 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 937 пациентов, 2 551 скончался (ни одного за сутки).