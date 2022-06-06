Оренбург, , 12:57 — REGNUM В больницах Оренбургской области на 6 июня находятся 85 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 26 человек оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки (5 июня) в регионе госпитализировали шесть человек. Суточный показатель госпитализаций второй день остаётся почти на одном и том же уровне.

С начала пандемии в регионе выявили 216 733 заражений коронавирусом, в том числе 29 случаев — 5 июня. Выздоровели 211 689 человек. Жертвами заболевания стали 4 014 оренбуржцев. За последние сутки не зафиксировано ни одного детального исхода.