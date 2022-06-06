Йошкар-Ола, 6 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам всеобщего голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» победили пять проектов. Об этом сообщает ЦУР (Центр управления регионом) на своей странице в социальной сети.

Кадр из игры «The Sims 2» Благоустройство

Так, в Йошкар-Оле в следующем году благоустроят «Мари парк» по Ленинскому проспекту, пешеходную зону по нечетной стороне улицы Кирова до бульвара Ураева и сквер перед ДКРА (Дом культуры российской армии).

В Волжске благоустроят сквер возле памятника-обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Козьмодемьянске — площадку от сквера «Сияние» до третьего микрорайона.

Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая. В Марий Эл в нем приняли участие около 40 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов — около 10 млн человек. Жители страны выбирали из 6 тыс. объектов, победителями голосования стали 2466 территорий, из них 2372 площадки включены в план работы на 2022 год.

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