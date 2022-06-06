Москва, , 13:14 — REGNUM Известная певица Жасмин (Сара Шор) негативно высказалась в адрес артистов, уехавших из России. Об этом 6 мая сообщил портал «Телепрограмма».

Жасмин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову», — заявила исполнительница. Примечательно, что в начале марта 2022 года Жасмин вместе с детьми также покинула Россию, однако вскоре вернулась, опровергнув слухи о своей эмиграции в Израиль.

Напомним, с конца февраля 2022 года из России уехали многие артисты. В настоящий момент за пределами родной страны находятся Максим Галкин, Алла Пугачёва, Семён Слепаков, Андрей Макаревич и другие.

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