Москва, 6 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Известная певица Жасмин (Сара Шор) негативно высказалась в адрес артистов, уехавших из России. Об этом 6 мая сообщил портал «Телепрограмма».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жасмин

«Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову», — заявила исполнительница. Примечательно, что в начале марта 2022 года Жасмин вместе с детьми также покинула Россию, однако вскоре вернулась, опровергнув слухи о своей эмиграции в Израиль.

Напомним, с конца февраля 2022 года из России уехали многие артисты. В настоящий момент за пределами родной страны находятся Максим Галкин, Алла Пугачёва, Семён Слепаков, Андрей Макаревич и другие.